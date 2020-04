Futa und Männer - die schwule Seite der Futanaris

Auch das ist möglich und besonders aufwühlend für die japanische Gesellschaft. Nicht nur der 'schwule' Sex sondern auch die Dominanz der Frau spielen hier in die kunstvolle Kritik ein.

Beim Sex mit Männern hat die Futa die dominante Rolle. Der Mann wird in der Regel also gefickt, wie es eine Futa macht: Anal und oral, mit großem Schwanz und extrem abspritzend. Und auch wenn zwei Futas miteinander ficken, wird ein Hentai-Porno schnell zum schwulen Erlebnis. Immerhin sind zwei Schwänze im Spiel, auch wenn es zwei Frauen sind, die sie tragen. Futanari-Pornos können viel Penis-Einsatz zeigen, auch zwei Schwänze, die miteinander interagieren oder die Hodensäcke, die sich gegenseitig berühren.



Eine besondere Form des Futa-Sex ist der des urethralen Ficks, bei dem sich die Schwänze in die Harnröhre ficken. Dabei spritzen sie sich gegenseitig in den Schwanz und füllen die Hoden prall auf. Eine Art Snowballing direkt in die Eier.







Die Futa, die den Mann fickt, ist also der 'Normalfall' in dieser Speziel an Futanari-Pornos. Es geht aber auch umgekehrt:







Und dann wären da noch die Femboys, feminisierte Burschen, Transvestiten und Transen, die als Frau daherkommen, aber den Penis mitbringen. Auch sie sind Thema, wenn sie von starken Futas genommen werden.





