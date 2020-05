Sado-Maso-Futa

Futanari-Sex ist wie meist in der Hentai-Kunst besonders hart und explizit. Beim SM-Futa-Sex ist das nicht anders.

Futanari-Sex ist oft sadistisch, praktisch immer aber dominant und hart. Die BDSM-Seite der Futanari-Ficks ist schon alleine dadurch gegeben, dass die meist ausgeprägt großen Schwänze in Hals und Arsch gesteckt werden müssen und dort entweder die engen Röhren dehnen oder die Luft abschnüren. Als Kunstfiguren sind Futas auch noch sehr ausdauernd, der Partner im Hentai-Porno bekommt also immer viel ab.



Oft gibt es auch explizit brutal-sadistische Formen des Sex in den Futanari-Animationen. Die Unterwerfung von Männern und zarten Frauen oder aber anderer Futas ist dann Teil des Szenarios. Und (siehe Links unterhalb) man ist nicht auf menschliche Varianten beschränkt, wenn es um den Sex der künstlichen Figuren im Hentai geht. Und die härtesten Ausprägungen des Sex - etwa dem Sexfight-Kampf - gibt es natürlich auch in der japanischen Anime-Kunst der Futanari-Pornografie.







Sperma ist immer ein Teil des Futa-Spiels, schließlich ist es der männliche Teil des Körpers, der die Besonderheit der Futanari ausmacht. Dass das Abmilchen und extreme Abspritzen dabei wichtig ist, ist logisch.











Die Tortur des Orgasmus und Post-Orgasmus können Futanari natürlich genauso erleben. Die Bearbeitung des Schwanz über die Maßen hinweg gehört zum Fetisch im BDSM dazu. Masturbations-Maschinen bezwingen selbst starke Futanari.





