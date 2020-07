Futa mit Monster oder Bestien

Sex mit Tieren? Ja klar geht das im Futanari-Hentai. Nachdem die Futa selbst auch Kunstfigur ist, darf sie sich Sexpartner auch ausserhalb unserer eigenen Fantasiewelt suchen.

Bestien aller Art sind damit durchaus im Bereich des Möglichen und auch große Monster, oft selbst als Futa angelegt, sind im Futa-Porno möglich. Und auch Abgründe menschlicher Sexualität wird in der Kunst aufgegriffen und hinterfragt, etwa Sex mit Hunden oder Pferden. Gerade große Pferde-Penis-Varianten spielen eine besondere Rolle im Spiel der Dominanz und Unterwerfung, die Hentai-Künstler benutzen.



In Reflexion auf gesellschaftliche Auswüchse treffen Futa-Frauen auf Monster-Schwänze oder setzen selbst welche ein - der Fetisch kann bis ins Extreme ausgeweitet werden. Und so sind die Kunstfiguren Projektionsfläche von geheimen Wünschen und verbotenen Fantasien, die über die Futanari-Pornografie abgearbeitet werden können.











Der Dreier mit Monster und erzwungenem Analsex ist fast schon der normale SM-Futanari-Porno. Das Thema Pferdeschwanz bzw. Pferdepenis wird natürlich ausgiebig zelebriert.



Monster-Futas











Wobei Tiere allgemein als Tabu herhalten müssen, um in der Kunst der Hentai-Zeichner die sexuelle Seite beleuchten zu können.













