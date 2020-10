Extrem 15.10.2020



Futa-Facefuck

Wenn die Futanari keine Vagina für den Sex haben, bleiben nur zwei weitere Möglichkeiten für einen geilen Fick. Eine davon ist der Deepthroat!





Stell Dir Lara Croft vor, wenn sie einen Penis hätte und damit spielen könnte. Klar, sie würde eine andere hübsche Frau direkt in den Mund ficken!







Die Futa-Fantasie mit dem Penis in den Hals geht natürlich auch bis hin zu den weiblichen Superheros. Stehend 69 ist für sie kein Problem, dabei den Schwanz in den Rachen gefickt zu bekommen, macht das noch spannender.











Throatfucked, Deepthroated - alles harmlos vom Begriff her, wenn man sich das Ergebnis der Riesenschwänze in den zarten Mäulern ansieht. So ein Blowjob der Futanari kann mehr!











Also immer Ausschau halten nach den heißen Futa-Frauen, die ihre Schwänze in dem Mund ihrer Freundinnen kommen lassen.





