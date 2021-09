grlz Futa 05.09.2021



Eine Futanari - abgelenkt im Interview

Leo hat eine heiße Nacht hinter sich mit Corola. Noch immer denkt sie an die Futa-Freundin, die es ihr so gut besorgt hat.

Doch im Moment zählt etwas anderes, denn das Interview für den Fernsehsender kann nicht warten. Leo hat ihr Home-Studio aufgebaut und sich mit der Videokonferenz verbunden. Es hat gerade noch ausgereicht, sich eine Bluse überzuziehen und die Haare zu richten, schon geht es los.







Gut, dass ihre Kamera nur die obere Hälfte von Leo zeigt. Darunter hat sie nämlich nicht nur nichts an, sondern die Gedanken an die heiße Nacht zeigen Wirkung. Etwas abgelenkt bemüht sich Leo redlich, das außerhalb der Kamerasicht zu behalten, was unbedingt nach oben gehen will.







Ob es Leo schafft, das Interview trotzdem professionell abzuwickeln? Oder wird sich da etwas zeigen, das nicht ins Fernsehen kommen sollte?

