Futa 02.12.2021



Futa-Cops überwältigen Verdächtige

Zwei Polizistinnen und ein Gangster - allesamt Futanaris. Als die Kriminelle türmen will, kommt es zum Nahkampf der starken Futas.

Der blonde Bösewicht versucht sich noch aus der Hand der Polizistin loszureißen, doch das gelingt nicht. Auch der Fußtritt in Richtung der anderen Futa geht knapp an dieser vorbei. Doch wirksam ist die Reaktion der muskulösen Futanaris. Und die scheinen sich schon darauf zu freuen, das Vollweib mit Penis rannehmen zu können.



Goldenmaster bei Affect3d ansehen



Eine Futa-Cop schnappt sich die Blonde von hinten und wirft sich rücklinks auf den Boden. Ihr Schwanz ist verdächtig nahe an dem Hintereingang der Kriminellen, der Penis reibt sich schon an ihren Arschbacken und wird hart und groß. Die zweite Polizistin jedoch schnappt sich die Kriminelle an den Eiern, sie ist damit wehrlos. Ihr Schlagstock wiederum fickt sie tief in den Arsch und bereitet die Grotte schon auf das nun Kommende vor.



Die heißen Goldenmaster-Futa-Pornos gibt es bei Affect 3d (Link oberhalb), wo es noch mehr solcher harten und heißen Geschichten mit Futanaris gibt.

