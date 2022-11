Fetisch 24.11.2022



Milchshake-Dreier

Eine Futanari und zwei Frauen haben es sich am Pool gemütlich gemacht. Heiß ist jedoch nicht nur die Sonne, sondern auch die drei Frauen.





Schon bald gehen sie sich an die Wäsche. Die Blondine macht sich gleich an dem Futa-Schwanz zu schaffen und hofft, wenn sie den Penis steif bekommt, auch die erste Runde damit ficken zu können.



So kommt es dann auch. Zuerst in den Hals, dann in die Vagina. Die Dritte ist aber nicht untätig dabei, sondern hilft den beiden zum Höhepunkt. In der Extase und beim Abspritzen der Futa bekommt sie, was ihre Absicht war: Alles Sperma aus dem Schwanz gehört nur ihr und zusätzlich saugt sie auch die Vulva der Blondine aus. Und weil ihr das nicht genug ist, steckt sie den Schwanz der Futanari auch noch in den Arsch der Blondine. Als die Futa das spürt fickt sie gleich weiter und kommt nocheinmal heftig - wieder holt sich die Dritte die komplette Ladung ab.

#Sperma #Dreier #Futa #Futanari #Frau







