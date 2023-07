grlz Futa 14.07.2023



Futanari Fight: Angriff von vorne

Als die schwarze Wrestlerin von hinten durch die brutale Asiatin attackiert wird, ahnt sie noch nicht, welche Gefahr gleich von vorne drohen wird.

Dort stellt sich nämlich die Futa-Schiedsrichtierin auf, die Gefallen an der starken schwarzen Kämpferin gefunden hat. Sie sieht die Faust der Asiatin immer wieder von hinten eindringen, ergötzt sich am Stöhnen der Dunklen, die in Lust und Schmerz keine Gegenwehr mehr zeigt.







Als die Asiatin ihre Faust wieder bis zur Schulter tief fickt und die Schwarze ihren Kopf im Schmerz nach oben richtet und heftig ausatmet und schreit ist sie schließlich wehrlos. Die Schiedsrichterin nimmt ihren Futa-Schwanz und rammt ihn in den Hals der Kämpferin.











Der Squirt-Kampf geht also brutal weiter und die Wrestlerinnen haben es ab sofort auch mit den Spielleitern zu tun, nicht nur miteinander. Aus dem Sport wird eine unfaire Kampf-Situation, die derzeit die Asiatin für sich zu nutzen weiß. Nicht nur, dass sie selbst die Gegnerin mit den Händen bearbeitet, sie kann auch sehen, dass von der Spielleitung zusätzliche Herausforderungen kommen!



