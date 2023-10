grlz Futa 19.10.2023



Das Blatt wendet sich im Squirt Game

Die schwarze Amazone hat nicht mit der Kampfkraft der Asiatin gerechnet. Doch ausgerechnet der riesige Penis des Spielleiters im Mund gibt ihr neue Kraft.





Aus Schreck ist die Reaktion auf den dicken Schwanz (der bisherige Kampf ist unten verlinkt!) im Hals kraftvoll - sie tritt nach hinten aus und trifft zufällig oder bewusst die Gegnerin brutal.











Während die Schwarze noch am Schwanz würgt bekommt die Asiatin das Bein nicht nur in die Rippen, sondern gemeinerweise direkt auf ihre kleinen Titten. Die federn den Tritt nicht wirklich ab, die Hand der kleinen Asiatin rutscht bereits aus der Fisting-Position heraus. Doch die dunkelhäutige läßt es damit nicht bewenden, sie will wieder die Oberhand gewinnen. Sie tritt erneut nach, diesmal mit noch mehr Kraft direkt zwischen die Beine der überraschten Gegnerin.







Die fällt zurück, die Hand rutscht endgültig aus der Wrestlerin. Die Asiatin liegt am Boden, kann sich vor Schmerzen nicht aufrichten und auch nicht gegen weitere Angriffe wehren. Das nutzt die starke Kämpferin aus, setzt zum Sprung an und landet direkt auf dem Körper der Asiatin. Erneut landet ein Bein auf dem Oberkörper und quetscht die kleinen Busen erbarmungslos, das zweite steht mit vollem Gewicht auf dem Bauch der Gegnerin. Und auch die Futa-Spielleiterin kommt wieder - wie diese in den Kampf eingreift, folgt in der nächsten Ausgabe des Grlz Squirt Game.



